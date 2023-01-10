Макдэвид — 3-й игрок «Эдмонтона» в XXI веке, набиравшем очки в 10+ гостевых матчах подряд

Канадский капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Лос-Анджелес Кингз».
Как отмечает пресс-служба НХЛ, нападающий продлил свою результативную серию в гостевых встречах до 10 матчей. Макдэвид стал третьим игроком «Эдмонтона» за последние 25 лет, которому это удалось. Другими хоккеистами, набиравшими очки в 10+ гостевых матчах подряд, являются Райан Смит (10 в сезоне-2005/2006) и Леон Драйзайтль (12 в сезоне-2018/2019, 11 в сезоне-2019/2020).
Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
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