Коннор Макдэвид оторвался от ближайшего преследователя в гонке бомбардиров уже на 15 очков

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забил гол во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Лос-Анджелес Кингз».
Канадский капитан «нефтяников» укрепил своё лидерство в гонке лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. Макдэвид набрал 77-е (34+43) очко в 42-м матче. Теперь нападающий опережает немецкого форварда Леона Драйзайтля, идущего на втором месте, на 15 баллов. Одноклубник Коннора набрал 62 (22+40) очка в 40 встречах. Третьим в списке лучших бомбардиров текущей регулярки идёт нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, набравший 58 (32+26) баллов.
Напомним, в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:3.
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