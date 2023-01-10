Главный тренер «Эдмонтона» оценил драку Костина и большое количество хитов своей команды

Главный тренер «Эдмонтон Ойлерз» Джей Вудкрофт прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (3:6). Кроме того, наставник высказался о драке российского нападающего Клима Костина с Бренданом Лемье и о большом количестве силовых приёмов.



«Мы проиграли в борьбе спецбригад, что стало определяющим в этой встрече.



Наша команда хорошо показала себя в борьбе, жарко проявила себя в матче, в котором всё пошло не так, как нам хотелось. Это положительный знак. У нас было несколько хороших, чистых силовых приёмов против их техничных игроков. В плане физики мы были хороши», — приводит слова Вудкрофта Sportsnet.

Отметим, что игроки «Эдмонтона» суммарно набрали 38 минут штрафного времени. При этом 15 минут получил Клим Костин за драку. Хоккеисты «Лос-Анджелеса» заработали 24 штрафные минуты.

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