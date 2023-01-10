В The Athletic рассказали о реакции Дацюка на его выбор «Детройтом» на драфте НХЛ-1998

Журналист Стивен Джей Несбитт в статье на The Athletic рассказал забавную историю о реакции Павла Дацюка на его выбор клубом «Детройт Ред Уингз» на драфте НХЛ в 1998 году.

«Драфт НХЛ 1998 года состоялся менее чем через две недели после того, как «Ред Уингз» выиграли Кубок Стэнли второй сезон подряд. Дацюк знал имена того состава, внимательно следя за российской пятёркой на протяжении 1990-х годов, и понимал, что, несмотря на то, что мечтал однажды оказаться в НХЛ, ему не место среди них.

Дацюк не знал, что Андерссон (скаут «Детройта». — Прим. «Чемпионата») уговаривал генерального менеджера «Детройта» Кена Холланда выбрать Павла. Андерссон дважды видел игру Дацюка. Он попытался в третий раз, но из-за отмены рейса он и ещё один скаут НХЛ застряли, оказавшись в затруднительном положении. Поскольку Андерссон считал, что он был единственным скаутом НХЛ, который видел Дацюка в игре, Холланд надеялся на удачу и ждал. Прошёл третий раунд, затем четвёртый, а потом и пятый. В конце шестого раунда, под номером 171, Холланд сделал свой ход.

В Екатеринбурге друг сказал Дацюку, что его только что задрафтовал «Детройт».

«Хорошая шутка», — ответил Дацюк.

Он не поверил, пока не прочитал газету на следующее утро", — говорится в сообщении.

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