Голкипер «Коламбуса» Тарасов помещён в список травмированных
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«Коламбус Блю Джекетс» поместил российского вратаря Даниила Тарасова в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.
В связи с этим из клуба АХЛ «Кливленд Монстерз» был вызван голкипер Джет Гривз. Вратарь Йоонас Корписало не сможет принять участия в игре с «Тампа-Бэй» (11 января в 3:00 мск) по личным причинам.
В нынешнем сезоне 23-летний голкипер провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал две победы с 90,7% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 3,40.
Тарасов был выбран «Коламбусом» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году в третьем раунде под общим 86-м номером.
Ранее Даниил рассказал о своём отношении к игре за фарм клуб «Коламбус Блю Джекетс».
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