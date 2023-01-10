Голкипер «Коламбуса» Тарасов помещён в список травмированных

«Коламбус Блю Джекетс» поместил российского вратаря Даниила Тарасова в список травмированных, сообщает официальный сайт клуба.

В связи с этим из клуба АХЛ «Кливленд Монстерз» был вызван голкипер Джет Гривз. Вратарь Йоонас Корписало не сможет принять участия в игре с «Тампа-Бэй» (11 января в 3:00 мск) по личным причинам.

В нынешнем сезоне 23-летний голкипер провёл 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых одержал две победы с 90,7% отражённых бросков и с коэффициентом надёжности 3,40.

Тарасов был выбран «Коламбусом» на драфте Национальной хоккейной лиги в 2017 году в третьем раунде под общим 86-м номером.

Ранее Даниил рассказал о своём отношении к игре за фарм клуб «Коламбус Блю Джекетс».