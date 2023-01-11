«Никогда не видел ничего подобного». Кросби поделился эмоциями от дебюта Малкина в НХЛ
Поделиться
Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о российском нападающем Евгении Малкине. Форвард «пингвинов» прокомментировал дебют своего одноклубника в Национальной хоккейной лиге в 2006 году. Тогда Малкин забил в первом же матче. А после отмечался шайбами в следующих шести встречах.
«Никогда не видел ничего подобного. Я думаю, что это был первый реальный знак того, насколько особенным Джино станет», — приводит слова Кросби The Athletic.
Напомним, Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в 2004 году в первом раунде под общим вторым номером. «Пингвинз» забрали Кросби в следующем году под общим первым номером. Россиянин и канадец выступают вместе уже 17-й год — с сезона-2006/2007.
Комментарии
- 11 января 2023
-
14:08
-
14:00
-
13:33
-
13:23
-
12:52
-
12:30
-
12:21
-
12:06
-
11:57
-
11:48
-
11:45
-
11:35
-
11:30
-
11:05
-
10:48
-
10:40
-
10:23
-
10:12
-
09:49
-
09:24
-
09:04
-
09:00
-
08:48
-
08:33
-
08:30
-
08:21
-
08:14
-
07:54
-
07:30
-
07:06
-
06:56
-
06:48
-
06:37
-
06:35
-
06:26
Партнерский контент