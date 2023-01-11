«Никогда не видел ничего подобного». Кросби поделился эмоциями от дебюта Малкина в НХЛ

Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби поделился мнением о российском нападающем Евгении Малкине. Форвард «пингвинов» прокомментировал дебют своего одноклубника в Национальной хоккейной лиге в 2006 году. Тогда Малкин забил в первом же матче. А после отмечался шайбами в следующих шести встречах.

«Никогда не видел ничего подобного. Я думаю, что это был первый реальный знак того, насколько особенным Джино станет», — приводит слова Кросби The Athletic.

Напомним, Малкин был задрафтован «Питтсбургом» в 2004 году в первом раунде под общим вторым номером. «Пингвинз» забрали Кросби в следующем году под общим первым номером. Россиянин и канадец выступают вместе уже 17-й год — с сезона-2006/2007.