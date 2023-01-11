Капризов забил гол в ворота Шестёркина. Это 24-я шайба Кирилла в сезоне

В эти минуты на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Миннесоту Уайлд».



На момент написания новости в матче закончился второй период. Счёт — 2:1 в пользу гостей.



Счёт в матче был открыт на 13-й минуте встречи усилиями Джона Мерилла. Ещё до конца второго периода «Миннесоте» удалось забросить вторую шайбу в ворота российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина — отличился россиянин Кирилл Капризов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Для Капризова эта шайба стала 24-й в текущем сезоне. До этого матча 25-летний нападающий забросил 23 шайбы и отдал 25 голевых передач, набрав в общей сложности 48 очков.