Видео победного буллита Панарина в матче с «Миннесотой»
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На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:3.
Судьба встречи решилась только в серии послематчевых бросков, которую «синерубашечники» выиграли — 2:1. Российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову не удалось реализовать свой буллит, тогда как другой российский нападающий Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс», воспользовался этой возможностью и принёс победу своей команде. 31-летний форвард красиво переиграл канадского голкипера Марка-Андре Флёри, реализовав свой 23-й буллит в сериях за карьеру в НХЛ.
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