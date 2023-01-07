Минимум 6 россиян должны сыграть на Матче звёзд НХЛ! Кто ещё может составить им компанию

В состав наших участников включён травмированный игрок, тогда как один из самых ярких хоккеистов лиги снова остался за бортом.

Накануне Национальная хоккейная лига объявила имена 32 хоккеистов, отобранных организацией для участия в Матче звёзд, который в нынешнем сезоне пройдёт 4 февраля 2023 года, в городе Санрайз, штат Флорида, на домашней арене «Флориды Пантерз». Первоначально планировалось, что южный город примет на своей территории Звёздный уикенд НХЛ 2021 года, но тогда он был отменён из-за пандемии коронавируса.

В последние годы Матч звёзд НХЛ проходит в формате мини-турнира «3х3». На полуфинальной стадии между собой встречаются сборные Столичного и Тихоокеанского дивизионов, а также Центрального и Атлантического. Победители каждого матча встречаются в финале для определения победителя турнира, где на кону стоит $ 1 млн.

Первоначальный выбор состава осуществляется Департаментом хоккейных операций, решением которого вчера, 6 января, были выбраны 32 игрока, по одному из каждой команды. Оставшиеся 12 хоккеистов будут выбраны путём голосования болельщиков, которое продлится с 5 по 17 января, при этом болельщики будут голосовать за трёх игроков от каждого дивизиона. После зрительского голосования к каждой команде присоединятся один вратарь и два полевых игрока.

На данный же момент приглашение посетить Флориду в составе звёздной делегации получили сразу шесть российских игроков – капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, форвард «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников, нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов и форвард «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Как только были оглашены фамилии участников, моментально появились несколько ключевых вопросов. Так, например, для 37-летнего капитана «Вашингтона» предстоящий Звёздный уикенд мог стать уже 13-м (!) в его насыщенной североамериканской карьере, но в общей сложности ранее россиянин уже пять раз отказывался от подобной участи по различным причинам.

В 2012 году второй снайпер в истории НХЛ бойкотировал мероприятие, сославшись на трёхматчевую дисквалификацию, которую он получил незадолго до этого, в 2016-м Александр не поехал на Матч звёзд из-за травмы, и его заменил соотечественник Евгений Кузнецов. В 2019 и 2020 годах Овечкин снова отказывался от мероприятия, неизменно ссылаясь на то, что ему необходимо как можно эффективнее подготовиться ко второй части сезона НХЛ. И, наконец, в прошлом году Александр угодил в ковид-протокол, в результате чего также проехал мимо Звёздного уикенда.

Таким образом, в последний раз капитан «Кэпиталз» принимал участие в Матче звёзд НХЛ в уже далёком 2018 году. Неудивительно, что сразу после выбора Овечкина для поездки во Флориду у российского форварда поинтересовались его планами относительного данного события, а именно не собирается ли Александр в очередной раз откосить от мероприятия.

«В прошлом году я заразился коронавирусом и не смог поехать в Вегас, к сожалению. Но на этот раз я буду во Флориде. Всегда приятно быть выбранным на Матч звёзд. Собираюсь весело провести время с лучшими игроками лиги.

Когда [в 2007 году] я впервые попал на Матч звёзд, это была ещё одна сбывшаяся мечта. Мне хотелось быть частью этого, почувствовать эту атмосферу. Быть выбранным на Матч звёзд — это особенное чувство. Это означает, что лига и болельщики ценят тебя, и это приятно», – успокоил Овечкин североамериканскую хоккейную общественность.

Владимир Тарасенко Фото: AP/TASS

Из других примечательных особенностей выбора НХЛ бросилось в глаза решение пригласить на Матч звёзд нападающего «Сент-Луиса» Тарасенко, который сейчас находится в официальном списке травмированных. И сроки возвращения 31-летнего нападающего на лёд остаются довольно размытыми. Ожидается, что неудачно заблокировавший бросок россиянин может пропустить около четырёх недель, что может привести Владимира к необходимости отказаться от поездки во Флориду.

Дебютный вызов на Матч звёзд получили нападающий «Каролины» Свечников и голкипер «Рейнджерс» Шестёркин, тогда как звёздный партнёр Игоря по стану «синерубашечников» Артемий Панарин снова оказался за бортом Звёздного уикенда. Ситуация с 31-летним россиянином является действительно удивительной историей. С момента своего дебюта в НХЛ в сезоне-2015/2016 Панарин вообще-то является четвёртым бомбардиром лиги (614 очков). При этом россиянин за восемь лет до сих пор так ни разу и не принял участия в Матче звёзд.

Артемий Панарин Фото: AP/TASS

Справедливости ради следует отметить, что однажды НХЛ приглашала Артемия на своё мероприятие, но три года назад россиянин в последний момент выбыл из состава участников из-за травмы верхней части тела. В этом же сезоне идущего на шестом месте в зачёте лучших ассистентов НХЛ прокатили ради приглашения Шестёркина, так как лига своим выбором должна была определить по одному участнику от каждой команды.

Теперь слово за зрительским голосованием, по итогам которого уже без привязки к клубной принадлежности будут определены ещё 12 участников Звёздного уикенда. Может быть, сейчас большая фанатская армия «Рейнджерс» сумеет устранить подобную несправедливость и всё-таки протащить Артемия во Флориду. Та же задача стоит и перед болельщиками «Вашингтона», которых выступивший в роли промоутера Овечкин призвал отдать свой голос за Кузнецова, чтобы и он получил возможность отправиться во Флориду.

В прошлом сезоне именно Кузнецов своим присутствием украсил Матч звёзд НХЛ – 2022, устроив настоящее шоу в Лас-Вегасе. И без таких весельчаков, как Евгений и Артемий, Звёздный уикенд может оказаться куда более скучным и серым событием.