Панарин реализовал все буллиты в этом сезоне НХЛ, Капризов впервые промазал

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:3.

Судьба встречи решилась только в серии послематчевых бросков, которую «синерубашечники» выиграли — 2:1. Российскому нападающему «Миннесоты» Кириллу Капризову не удалось реализовать свой буллит, тогда как другой российский нападающий Артемий Панарин, выступающий за «Рейнджерс», воспользовался этой возможностью и принёс победу своей команде.

Примечательно, что до сегодняшнего матча два российских форварда оставались немногими хоккеистами с идеальной статистикой реализации буллитов в этом сезоне НХЛ. 31-летний Панарин сегодня реализовал четвёртый буллит из четырёх в текущем чемпионате и сохранил стопроцентную реализацию, тогда как 25-летний Капризов впервые за пять попыток не смог переиграть вратаря.