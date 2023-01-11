Шестёркин выиграл российскую дуэль у Капризова в серии буллитов. Видео

На «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Миннесоту Уайлд». В этой игре победу одержали хозяева со счётом 4:3 в серии послематчевых буллитов.



В серии буллитов между собой встретились соотечественники российский нападающий Кирилл Капризов и голкипер из России Игорь Шестёркин. Их дуэль закончилась победой вратаря.



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На 13-й минуте матча Джон Меррилл открыл счёт в матче. Спустя пять минут Капризов удвоил преимущество гостей. На 23-й минуте К'Андре Миллер отыграл один гол. На 36-й минуте Адам Фокс вовсе сравнял счёт в матче.



На 45-й минуте Матс Цуккарелло забил за гостей, но спустя девять минут гол Филипа Хитила перевёл игру в овертайм.



Российский нападающий Артемий Панарин воспользовался принёс победу своей команде, реализовав свой буллит.

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