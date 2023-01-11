«Опасный игрок с высоким хоккейным интеллектом». Берюбе — о форварде «Блюз» Александрове

Главный тренер «Сент-Луиса» Крэйг Берюбе похвалил российского нападающего «Блюз» Никиту Александрова за игру в матче с «Калгари» (4:3 ОТ). Россиянин отметился заброшенной шайбой на первых минутах третьего периода и положил начало волевой победе хозяев.
«Он опасный игрок на льду и имеет высокий хоккейный интеллект. Сегодня он забил важный гол для нас. Он проделал хорошую работу», — цитирует Берюбе журналист Лу Корач в своей соцсети.
В текущем сезоне на счету Александрова 14 матчей, в которых 22-летний нападающий отметился четырьмя очками — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Показатель полезности форварда составил «+4». Этот сезон является дебютным для россиянина в НХЛ.
Никита был выбран «Сент-Луисом» во втором раунде драфта 2019 года под общим 62-м номером. Прошлый сезон нападающий провёл в АХЛ, где за 67 игр регулярного сезона набрал 30 очков — забил 12 голов и отдал 18 результативных передач.
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