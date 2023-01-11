Защитник Ли — о продлении контракта с «Амуром»: это не было сложным решением для меня

Защитник «Амура» Кэм Ли прокомментировал подписание нового контракта с хабаровским клубом. Соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года.

«Это не было сложным решением для меня. Мне в «Амуре» всё очень нравится. Мне нравятся ребята в команде, нравятся фанаты, тут очень комфортно. У нас отличная команда, надеюсь, и в следующем сезоне мы продолжим в том же духе.

Хабаровск — классный город. Я здесь очень здорово ощущаю себя, ребята здесь замечательные. Им нравится дразнить меня на эту тему, шутить. Но я думаю, они тоже за меня рады», — цитирует Ли пресс-служба клуба.

Кэм Ли является лучшим защитником-бомбардиром «Амура» в нынешнем сезоне. Канадец принял участие в 35 встречах регулярного чемпионата КХЛ, в которых забросил пять шайб и отдал девять результативных передач, суммарно набрав 14 очков при показателе полезности «+4». Кроме того, Ли — лидер команды по количеству игрового времени. Его средний показатель составляет 19 минут и 30 секунд за матч.