Билялетдинов объяснил смену капитана в «Ак Барсе»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Авангардом» рассказал про смену капитана в казанском клубе.
«На сегодняшний день Саша (Радулов. – Прим. «Чемпионата») – капитан. Илюха [Сафонов] – молодой человек. Ему ещё такая нагрузка сложна. Хотя я должен поблагодарить его за то, что в тот период, когда он был капитаном, он справился с непростой ситуацией. Но на сегодняшний день решение такое.
Когда вернётся Зарипов, станет ли он капитаном? В принципе, он у нас и есть капитан, но, к сожалению, у него травмы, болеет. И когда он восстановится, мы пока не знаем», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
Казанский клуб набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.
- 11 января 2023
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