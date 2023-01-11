Александр Тихонов: Овечкин в Америке, он уже американец. Он — великий, но не наш

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не должен был победить в голосовании за лучшего спортсмена России.

«Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернётся в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы в этом голосовании. Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш», — цитирует Тихонова «Спорт день за днём».

Напомним, олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года по версии российских болельщиков. Согласно данным ВЦИОМ, за Валиеву проголосовали 7%. На втором месте — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — Овечкин (4%).