Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Куньлунь РС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Александр Тихонов: Овечкин в Америке, он уже американец. Он — великий, но не наш

Александр Тихонов: Овечкин в Америке, он уже американец. Он — великий, но не наш
Комментарии

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов считает, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не должен был победить в голосовании за лучшего спортсмена России.

«Он в Америке, он уже американец. Я не думаю, что он вообще когда-нибудь вернётся в Россию. Его, безусловно, даже учитывать нельзя было бы в этом голосовании. Он – там клубный игрок на контракте, а мы же выбираем среди своих. Он – великий, но не наш», — цитирует Тихонова «Спорт день за днём».

Напомним, олимпийская чемпионка в команде, чемпионка России и Европы 2022 года российская фигуристка Камила Валиева признана лучшей спортсменкой 2022 года по версии российских болельщиков. Согласно данным ВЦИОМ, за Валиеву проголосовали 7%. На втором месте — лыжник Александр Большунов (5%), на третьем — Овечкин (4%).

Новость по теме
Кожевников — об опросе ВЦИОМ: если бы Овечкин играл в России, то был бы на первом месте
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023