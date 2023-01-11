Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев оценил победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победный матч с «Амуром» (1:0) и рассказал об игре своей команды во втором периоде встречи.

«Наверное, один из самых напряжённых домашних матчей сезона. Рад, что команда одержала победу в игре с прямым конкурентом за место в плей-офф. Молодцы парни, выстояли, выжали максимум из этой ситуации. Были моменты, могли забить ещё, но что есть, то есть. Соперник достойно сражался, было много красивых комбинаций, шансов забить, и мы довольны результатом. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать, и поблагодарить команду за эту победу.

Во втором периоде соперник сильно добавил, это было неожиданно для нас, сковало наши действия. Поэтому второй период прошёл не в том содержании, которое хотим видеть от ребят. Такое бывает, выстояли, Андрей [Тихомиров] здорово сыграл. В третьем периоде игра выровнялась», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.

После победы нижнекамцы набрали 47 очков и располагаются на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.