Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев оценил победу в матче с «Амуром»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победный матч с «Амуром» (1:0) и рассказал об игре своей команды во втором периоде встречи.
«Наверное, один из самых напряжённых домашних матчей сезона. Рад, что команда одержала победу в игре с прямым конкурентом за место в плей-офф. Молодцы парни, выстояли, выжали максимум из этой ситуации. Были моменты, могли забить ещё, но что есть, то есть. Соперник достойно сражался, было много красивых комбинаций, шансов забить, и мы довольны результатом. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые пришли нас поддержать, и поблагодарить команду за эту победу.
Во втором периоде соперник сильно добавил, это было неожиданно для нас, сковало наши действия. Поэтому второй период прошёл не в том содержании, которое хотим видеть от ребят. Такое бывает, выстояли, Андрей [Тихомиров] здорово сыграл. В третьем периоде игра выровнялась», — цитирует Леонтьева сайт КХЛ.
После победы нижнекамцы набрали 47 очков и располагаются на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.
- 11 января 2023
-
23:10
-
23:00
-
22:58
-
22:24
-
22:16
-
22:05
-
22:02
-
22:00
-
21:39
-
21:30
-
21:23
-
21:13
-
21:09
-
20:38
-
20:15
-
20:13
-
20:04
-
20:00
-
19:41
-
19:37
-
19:32
-
19:26
-
19:22
-
19:03
-
18:41
-
18:30
-
18:23
-
17:56
-
17:33
-
17:22
-
16:44
-
16:32
-
16:22
-
16:16
-
16:00