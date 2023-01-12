Канадский нападающий объяснил, почему считает Василевского лучшим вратарём мира

Нападающий минского «Динамо» Седрик Пакетт рассказал, что считает голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» лучшим вратарём мира.

«Конечно, Василевский сейчас – лучший вратарь мира. Я несколько лет с ним поиграл, ему тяжело забить даже на тренировках. Он умеет выигрывать матчи для команды и он – самый атлетичный парень, которого я видел в жизни, у него растяжка лучше всех. И он на самом деле считает, что он лучший, и не хочет, чтобы кто-то был лучше него. Поэтому он и лучший вратарь», — сказал Пакетт в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.

Пакетт в текущем регулярном сезоне КХЛ провёл за минское «Динамо» 39 матчей, в которых набрал 18 (9+9) результативных баллов.

Полную версию эксклюзивного интервью с Седриком Пакеттом читайте на «Чемпионате»: