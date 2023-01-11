Главный тренер «Куньлуня» назвал ключевые факторы, которые позволили победить «Динамо» Мн

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Грег Айрленд прокомментировал победный матч с минским «Динамо» (6:2) и рассказал о дружбе с главным тренером «зубров Крэйгом Вудкрофтом и его братом — Джеем, который является главным тренером «Эдмонтон Ойлерз».

«Хорошо начали матч, это и стало причиной того, что 60 минут прошли в том темпе, который мы хотели. Хорошо сыграли, получилось всё сделать в меньшинстве и большинстве, обе спецбригады проявили себя достаточно хорошо. Ребята правильно отреагировали на мои комментарии после матча с «Северсталью», который мы упустили. Поэтому я доволен. Каждый игрок полностью выложился в этом матче.

Наверное, отмечу Джереми Смита, который тоже провёл замечательную работу. Ключевым моментом матча стал его сейв при счёте 2:1. Очень доволен вкладом всех игроков.

Не будем забывать, что «Динамо» Минск – хорошая команда. С ними нужно внимательно играть в защите, быть максимально дисциплинированным и соблюдать рабочую этику. Нам нужно придерживаться всех этих моментов, чтобы добиваться успеха в дальнейшем. Нам не нужен был именно реванш, мы об этом не думали. Скорее, фокус был на том, что мы двигаемся не в том направлении, в котором бы нам хотелось. Работали, чтобы исправить эту проблему. В каких-то моментах соперник был лучше. Да, нам повезло, что мы реализовали свои моменты, забили в большинстве, но нужно отдать должное и сопернику. Любые очки достаются большим трудом. Даже когда нам удаётся забить гол в большинстве, но потом игра в большинстве не идёт, я всё равно рад уже набранным очкам.

Конечно, не может не радовать, что сегодня 14 человек набрали очки. Хет-трик у Пу, три очка у Брэндона Ипа. Нам нужно требовать от ребят всё больший вклад, потому что недавно мы потеряли хорошего центра.

Крэйг Вудкрофт и его брат – действительно мои хорошие друзья, я к ним потрясающе отношусь, они замечательные люди и тренеры. Наш опыт похож: за счёт того, что удалось поработать во многих странах, мы даже стали лучше. Не могу сказать, что я знаю систему Вудкрофта, но общий бэкграунд у нас с ним есть.

Клиффорд Пу – молодой игрок, который всё ещё развивается как психологически, так и физически. Наверное, когда он осознает свой потенциал, сможет играть ещё лучше. Последнее время он усердно работает, что приносит результат», — цитирует Айрленда сайт КХЛ.

После победы «Куньлунь Ред Стар» набрал 39 очков и находится на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции.