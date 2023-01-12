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«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», у Александра Овечкина – «-2»

«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», у Александра Овечкина – «-2»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Уже на восьмой минуте Скотт Лотон открыл счёт голам в игре. На 20-й минуте Гарнет Хэтэуэй сравнял счёт. Но спустя 20 секунд хозяев вывел вперёд вновь Трэвис Конечны. Во второй двадцатиминутке голов забито не было.

На 46-й минуте Оуэн Типпетт забил ещё один гол за хозяев. На 48-й минуте Конечны оформил дубль с передачи российского защитника Ивана Проворова. На 50-й минуте за гостей забил Маркус Юханссон, а на 55-й – Ти Джей Оши. На последней минуте игры Конечны оформил хет-трик.

Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по «-2» по показателю эффективности.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 января 2023, четверг. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Лотон (Деанджело, Типпетт) – 07:26 (5x4)   1:1 Хэтэуэй (Дженсен, Дауд) – 19:06 (5x5)   2:1 Конечны (Фараби) – 19:27 (5x5)   3:1 Типпетт (ван Римсдайк) – 45:31 (5x5)   4:1 Конечны (Лотон, Проворов) – 47:28 (4x5)   4:2 Юханссон – 49:18 (5x5)   4:3 Оши (Бекстрём, Фехервари) – 54:42 (5x5)   5:3 Конечны (Лотон) – 59:47 (en)
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