«Филадельфия» переиграла «Вашингтон», у Александра Овечкина – «-2»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.



Уже на восьмой минуте Скотт Лотон открыл счёт голам в игре. На 20-й минуте Гарнет Хэтэуэй сравнял счёт. Но спустя 20 секунд хозяев вывел вперёд вновь Трэвис Конечны. Во второй двадцатиминутке голов забито не было.



На 46-й минуте Оуэн Типпетт забил ещё один гол за хозяев. На 48-й минуте Конечны оформил дубль с передачи российского защитника Ивана Проворова. На 50-й минуте за гостей забил Маркус Юханссон, а на 55-й – Ти Джей Оши. На последней минуте игры Конечны оформил хет-трик.



Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов заработали по «-2» по показателю эффективности.