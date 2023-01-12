Селянне пожаловался на большой счёт за электроэнергию на обогрев дома в Финляндии

Легендарный финский нападающий Теему Селянне пожаловался на большой счёт за электроэнергию своего поместья в Киркконумми. Финн сообщил, что тратит в месяц более € 5 тыс. на обогрев загородного дома площадью в 600 кв. метров, в котором он даже не проживает на данный момент. Один из финских журналистов усомнился в реальности приведённых цифр, на что Селянне ответил фотографиями с выписками со своего банковского счёта.
«Выкладываю счета за электричество специально для вас. Дом был утеплен в середине сентября. Бассейн, джакузи опорожнены, законсервированы, сауна демонтирована. Базовая температура в доме установлена на +15 С. Мы ездим туда каждую неделю, чтобы проверить, всё ли в порядке», — ответил журналисту Селянне в своей соцсети и приложил фото счетов.
Фото: соцсети Селянне
Недавно капитан «Вашингтона» Александр Овечкин обогнал Селянне в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. У «Финской вспышки» за карьеру 1457 (684+773) очков в 1451 встрече.
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