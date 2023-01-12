Тренер «Динамо»: Питерс не понимал, почему многие хоккеисты КХЛ не борются с лишним весом

Тренер вратарей московского «Динамо» Константин Власов поделился воспоминаниями о работе с канадским тренером Биллом Питерсом в штабе екатеринбургского «Автомобилиста».

«Хороший опыт для меня. Мне было очень интересно поработать с тренером из НХЛ, взять для себя что-то новое, что я раньше не встречал у других тренеров. Как человек Билл старался быть позитивным и бодрым, но ему было очень трудно в России. У Билла было много вопросов, на которые он не мог найти ответ. Например, почему у нас такие длинные летние сборы и зачем нужны двухразовые тренировки на них, почему многие хоккеисты имеют лишний вес и ничего не предпринимают для решения данной проблемы, почему на тренировках и в поездках мы используем трёх вратарей? Сколько давать выходных и какая нужна нагрузка в паузах на Евротур? И так далее.

Тренировки были очень короткие и интенсивные, но не нагрузочные. Изначально я удивился, что они слишком лёгкие, но со временем понял, что это НХЛовская система: когда у тебя 82 игры в регулярке, нагрузочный лёд не нужен, все силы и энергию ты должен отдать в игре. Ещё меня удивило, что Билл чересчур много внимания уделял вбрасываниям, я впервые с этим столкнулся. Казалось, что вбрасывания были для него превыше всего. Каждое собрание перед игрой начиналось с точек по всей площадке», – цитирует Власова Metaratings.

Питерс работал в «Автомобилисте» с 2020 по 2021 год. Под его руководством команда вышла в плей-офф сезона-2020/2021, где уступила в первом раунде «Авангарду» в пяти матчах. В сезоне-2021/2022 уральцы занимали восьмое место в таблице Восточной конференции с 34 очками в 33 матчах и «Автомобилист» проиграл семь из девяти последних матчей, когда Питерс был уволен. Ранее специалист был главным тренером сборной Канады на победном для команды чемпионате мира 2016 года, а также работал в ряде клубов НХЛ.