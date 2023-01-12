В матче «Барыса» и ЦСКА обе команды отличились шайбами в меньшинстве
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В эти минуты в Астане проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Барыс» принимает на своём льду ЦСКА. Идёт второй период, счёт 2:2.
В этой встрече обе команды отметились шайбами в меньшинстве. На 12-й минуте первого периода шайбу при игре «4х5» забросил форвард армейцев Матвей Гуськов с передач Тахира Мингачёва и Кристиана Яроша.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На 10-й минуте второго периода гол в меньшинстве за хозяев забросил Дмитрий Шевченко с передачи Линдена Вея.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В следующем матче «Барыс» сыграет с «Нефтехимиком», ЦСКА встретится с «Северсталью».
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