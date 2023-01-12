Гусманов: если «Трактор» не выйдет в плей-офф, это будет катастрофа для Челябинска

Бывший тренер «Трактора» Равиль Гусманов оценил игру челябинцев в последних матчах и высказал мнение о попадании команды в плей-офф.

«У «Трактора» появился результат. Команда начала набирать очки, что немаловажно. Ребята поняли, что уже конец чемпионата и надо попадать в плей-офф. Появилось больше желания и самоотверженности.

Почему этого не хватало в первой половине сезона? Сложно сказать. Чтобы это знать, надо находиться внутри команды. Сейчас видно, что игроки чувствуют — регулярный чемпионат близится к завершению. Если «Трактор» не выйдет в плей-офф, это будет катастрофа для Челябинска.

Сейчас все команды в КХЛ играют нестабильно, чередуют победы и поражения. Поэтому я думаю, что «Трактор» попадёт в плей-офф. Даю на это 90%. Команде нужна серия из побед, которая принесёт уверенность. Всё зависит от того, как получится провести концовку чемпионата. На мой взгляд, календарь у «Трактора» приемлемый. Настраиваться надо на каждую игру, потому что любой соперник может преподнести сюрприз», — цитирует Гусманова «РБ Спорт».

«Трактор» с 48 очками располагается на девятой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.