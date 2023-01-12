Кожевников: «Металлург» давно работает на плей-офф
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об игре «Металлурга» и предположил, что «Магнитка» играет под нагрузками.
«Металлург давно заработал своё место в плей-офф. Команда Воробьёва, видимо, под нагрузками. Никаких вопросов тут быть не может. Посмотрите, какая плотность идёт на Востоке. Сейчас здесь каждый обыгрывает каждого. Не вижу вообще никаких проблем», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
Напомним, в сегодняшнем матче «Металлург» потерпел поражение от «Адмирала» в овертайме 1:2. После поражения «Магнитка» занимает второе место в таблице Востока, имея в активе 63 результативных балла. В следующем матче клуб из Магнитогорска сыграет в гостях с «Сочи».
Комментарии
- 12 января 2023
-
20:34
-
20:27
-
20:19
-
20:14
-
19:58
-
19:47
-
19:34
-
19:28
-
19:07
-
18:46
-
18:36
-
18:19
-
18:00
-
17:48
-
17:40
-
17:22
-
17:02
-
16:48
-
16:26
-
16:14
-
15:43
-
14:58
-
14:28
-
13:50
-
13:15
-
12:44
-
12:27
-
11:55
-
11:29
-
11:10
-
10:45
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:40
Партнерский контент