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Кожевников: «Металлург» давно работает на плей-офф

Кожевников: «Металлург» давно работает на плей-офф
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об игре «Металлурга» и предположил, что «Магнитка» играет под нагрузками.

«Металлург давно заработал своё место в плей-офф. Команда Воробьёва, видимо, под нагрузками. Никаких вопросов тут быть не может. Посмотрите, какая плотность идёт на Востоке. Сейчас здесь каждый обыгрывает каждого. Не вижу вообще никаких проблем», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в сегодняшнем матче «Металлург» потерпел поражение от «Адмирала» в овертайме 1:2. После поражения «Магнитка» занимает второе место в таблице Востока, имея в активе 63 результативных балла. В следующем матче клуб из Магнитогорска сыграет в гостях с «Сочи».

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