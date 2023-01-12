Кожевников: «Металлург» давно работает на плей-офф

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал об игре «Металлурга» и предположил, что «Магнитка» играет под нагрузками.



«Металлург давно заработал своё место в плей-офф. Команда Воробьёва, видимо, под нагрузками. Никаких вопросов тут быть не может. Посмотрите, какая плотность идёт на Востоке. Сейчас здесь каждый обыгрывает каждого. Не вижу вообще никаких проблем», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в сегодняшнем матче «Металлург» потерпел поражение от «Адмирала» в овертайме 1:2. После поражения «Магнитка» занимает второе место в таблице Востока, имея в активе 63 результативных балла. В следующем матче клуб из Магнитогорска сыграет в гостях с «Сочи».