Никита Кучеров стал третьим игроком в этом сезоне НХЛ, набравшим 60+ очков

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Ванкувер Кэнакс». Встреча завершилась победой в исполнении хозяев со счётом 5:4.



В этой игре российский нападающий Никита Кучеров заработал два очка. Он забил один гол и отдал один результативный пас. Таким образом, он стал третьим игроком в текущем сезоне НХЛ, которому удалось набрать 60+ очков. Теперь на его счету 61 заработанное очко.



Вторым в этом списке идёт немецкий нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль. На его счету 63 очка в 41-м матче. Он забил 23 года и отдал 40 голевых пасов. На первом месте расположился канадский форвард Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Он же набрал уже 79 очков. Сыграл Макдэвид 43 матча, в которых забил 35 голов и отдал 44 результативных паса.