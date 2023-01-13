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«Мы были так близки, это жестоко». Эттингер — об обидном поражении в матче с «Рейнджерс»

«Мы были так близки, это жестоко». Эттингер — об обидном поражении в матче с «Рейнджерс»
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Голкипер «Далласа» Джейк Эттингер выразил своё разочарование поражением в матче с «Рейнджерс» (1:2 ОТ). «Нью-Йорк» сравнял счёт за 0,9 секунд до конца третьего периода и вырвал победу в овертайме. Вратарь не сумел оформить свой третий шат-аут в сезоне.

«Это довольно тяжело принять, это было очень плохо. Я, наверное, какое-то время буду переживать об этом. Мы были так близки к победе и упустили её менее чем за секунду до конца матча. Это жестоко», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.

Эттингер в текущем сезоне провёл 32 матча, в которых одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 92,4% и коэффициентом надёжности 2,28. 24-летний голкипер записал на свой счёт два сухих матча в текущем сезоне НХЛ.

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