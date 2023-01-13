«Мы были так близки, это жестоко». Эттингер — об обидном поражении в матче с «Рейнджерс»
Поделиться
Голкипер «Далласа» Джейк Эттингер выразил своё разочарование поражением в матче с «Рейнджерс» (1:2 ОТ). «Нью-Йорк» сравнял счёт за 0,9 секунд до конца третьего периода и вырвал победу в овертайме. Вратарь не сумел оформить свой третий шат-аут в сезоне.
«Это довольно тяжело принять, это было очень плохо. Я, наверное, какое-то время буду переживать об этом. Мы были так близки к победе и упустили её менее чем за секунду до конца матча. Это жестоко», — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ.
Эттингер в текущем сезоне провёл 32 матча, в которых одержал 19 побед с процентом отражённых бросков 92,4% и коэффициентом надёжности 2,28. 24-летний голкипер записал на свой счёт два сухих матча в текущем сезоне НХЛ.
Комментарии
- 13 января 2023
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
08:54
-
08:37
-
08:20
-
08:09
-
07:48
-
07:38
-
07:33
-
07:20
-
07:16
-
07:05
-
06:57
-
06:36
-
06:30
-
06:12
-
05:50
-
05:49
-
05:48
-
05:37
-
04:53
-
04:41
-
03:48
- 12 января 2023
-
23:30
-
23:07
-
23:01
-
22:47
-
22:32
-
22:07
-
21:54
-
21:48
-
21:11
-
20:51
-
20:34
Партнерский контент