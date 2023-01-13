Журналист The Athletic считает, что «Даллас» попытается обменять Гурьянова в дедлайн

Журналист The Athletic Харман Дайал поделился мнением относительно ближайшего будущего российского нападающего «Далласа» Дениса Гурьянова.

«Гурьянов набрал всего пять очков в 26 играх и в среднем проводит 12 минут 50 секунд за игру, что является самым низким показателем за все сезоны НХЛ, в которых он играл. Даллас, вероятно, попытается обменять его в дедлайн, но интерес клубов может быть очень ограниченным, учитывая его зарплату. Гурьянов взял короткий отпуск в декабре по семейным обстоятельствам, так что это полезный контекст. Но на данный момент трудно понять, почему «Старз» платят ему $ 2,9 млн, если они не могут найти для него место в составе», — цитирует журналиста The Athletic.

В сегодняшнем матче с «Рейнджерс» Гурьянов отметился результативной передачей и довёл количество своих очков в сезоне до шести (2+4), проведя на площадке чуть менее девяти минут.