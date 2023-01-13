Хабибулин: когда играл против Ковальчука в НХЛ, то понимал, что «сухаря» сегодня не будет

Тренер вратарей «Торпедо» Николай Хабибулин назвал трёх хоккеистов НХЛ, против которых ему было сложнее всего играть. Россиянин с 1994 по 2014 год выступал в НХЛ и стал обладателем Кубка Стэнли 2004 года в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».
"[Илья] Ковальчук, [Яромир] Ягр и [Теэму] Селянне. Для меня страшное что? Бросок. У одного хороший кистевой, Селянне очень быстрый. Когда Ковальчук выступал в «Атланте», мы играли в «Тампе» против них по шесть раз за сезон, и он почти каждую игру забивал. Всегда найдёт шанс, окажется в правильном месте и забьёт. У Селянне бросок просто очень быстрый, и, если он выходил «один в ноль», его было очень тяжело остановить. Ягр большой — у него с кистей бросок очень хороший, и он мог с середины зоны практически без замаха хорошо бросить. Ковальчук больше щёлкал, но у него и кистевой был хорош, и когда я играл против его «Атланты», то понимал, что «на ноль», скорее всего, не сыграю.
Я играл против Овечкина и Гретцки? Они совершенно разные. Можно их сравнить, к примеру, с [Сидни] Кросби и [Бреттом] Халлом. То есть Овечкин — это больше бросок, а Гретцки — больше пас. Во-вторых, когда я начинал играть, то Гретцки было уже за 30, а против него было больше интересно играть, когда он действовал в 1980-х годах. Сумеет ли Овечкин обойти Гретцки по голам? Думаю, если не будет серьёзной травмы, то однозначно да. Здесь вопрос, сколько времени это займёт», — цитирует Хабибулина ТАСС.
Сегодня, 13 января, Хабибулину исполняется 50 лет. Он является рекордсменом по количеству матчей в НХЛ среди российских вратарей (799) и входит в топ-20 в истории лиги по этому показателю.
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