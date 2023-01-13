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Форвард «Трактора» Стась впервые в сезоне забил в 42-м матче, поразив ворота «Спартака»

Форвард «Трактора» Стась впервые в сезоне забил в 42-м матче, поразив ворота «Спартака»
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В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает челябинский «Трактор». К середине второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На 24-й минуте хоккеисты «Трактора» перехватили шайбу в собственной зоне и отдали передачу нападающему Андрею Стасю. Белорусский форвард убежал в контратаку «два в один» и, сблизившись с вратарём Алексеем Красиковым, бросил точно в дальний угол. Очки за результативные передачи также получили Иван Стёжкин и Роб Хэмилтон.

Отметим, что для Стася этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Для того чтобы отличиться, форварду потребовалось провести 42 матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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