Форвард «Трактора» Стась впервые в сезоне забил в 42-м матче, поразив ворота «Спартака»

В эти минуты на стадионе «Мегаспорт» в Москве проходит очередной матч Фонбет Чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимает челябинский «Трактор». К середине второго периода счёт 1:0 в пользу гостей.

На 24-й минуте хоккеисты «Трактора» перехватили шайбу в собственной зоне и отдали передачу нападающему Андрею Стасю. Белорусский форвард убежал в контратаку «два в один» и, сблизившись с вратарём Алексеем Красиковым, бросил точно в дальний угол. Очки за результативные передачи также получили Иван Стёжкин и Роб Хэмилтон.

Отметим, что для Стася этот гол стал первым в нынешнем сезоне. Для того чтобы отличиться, форварду потребовалось провести 42 матча.

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