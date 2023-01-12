В их числе сразу несколько обладателей Кубка Гагарина, а также российский форвард, выступающий за иностранный клуб.

Вы когда-нибудь забьёте? 8 форвардов КХЛ, у которых до сих пор 0 голов в сезоне

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023 постепенно входит в свою завершающую стадию. До завершения гладкой части сезона командам остаётся провести от 18 до 20 матчей, а многие нападающие до сих пор ни разу не смогли поразить чужие ворота. «Чемпионат» представляет список известных форвардов КХЛ, не забросивших ни одной шайбы в сезоне.

Сразу акцентируем ваше внимание на двух важных нюансах – хоккеисты расположены в списке согласно продолжительности своих безголевых серий, и в список попадали только те нападающие, которые приняли участие в 50+% от количества матчей, сыгранных их командами в сезоне. Поэтому вне материала, например, остался 41-летний Данис Зарипов, проведший в «Ак Барсе» только 14 матчей в текущей регулярке и уже в течение двух месяцев не попадающий в состав казанской команды.

н. Андрей Стась («Трактор»)

0 голов в 41 матче при показателе полезности «-13» и среднем игровом времени 11.54

34-летний белорусский нападающий никогда не относился к признанным снайперам КХЛ, но при этом всегда отличался другими сильными сторонами. Неслучайно, что этого игрока очень высоко ценил канадский специалист Боб Хартли, у которого Стась был железным игроком основного состава в «Авангарде» и практически никогда не выпадал из заявки на игру, даже в плей-офф.

После перехода в «Трактор» в прошлом сезоне опытный нападающий выдал удивительный для себя регулярный чемпионат, успев забросить семь шайб всего за 26 сыгранных матчей (0,27 гола за игру). Такой высокой средней результативности у Андрея ранее не наблюдалось никогда в его российской карьере. Но в этом сезоне всё у хоккеиста пошло наперекосяк. Сейчас Стась не только до сих пор продолжает искать путь к первой заброшенной шайбе в регулярке, но ещё является и худшим игроком челябинской команды по показателю полезности.

н. Кирилл Максимов («Барыс»)

0 голов в 35 матчах при показателе полезности «-6» и среднем игровом времени 12.13

Бóльшую часть карьеры 23-летний форвард провёл в Северной Америке. Он выступал в хоккейной лиге Онтарио за «Сагино Спирит» и «Ниагару Айсдогс», а затем дебютировал в АХЛ за «Бэйкерсфилд Кондорс». В сезоне-2020/2021 Максимов дебютировал в КХЛ в составе ЦСКА, забросив две шайбы в 16 матчах, а минувший сезон отыграл в Финляндии за «Юкурит», где отметился четырьмя голами в 26 матчах регулярки.

Летом «Барыс» арендовал российского нападающего у армейского клуба и пока что не извлёк ровным счётом никакой выгоды от осуществлённой сделки. Экс-форвард системы «Эдмонтон Ойлерз» не забросил ни одной шайбы, хотя в начале сезона точно не мог жаловаться на отсутствие доверия со стороны тренерского штаба Андрея Скабелки. В некоторых матчах игровое время форварда доходило до отметок в 18 и даже 22 сыгранные минуты, но Максимов не оправдал оказанное ему доверие, и в дальнейшем его игровое время начало закономерным образом сокращаться.

Кирилл Максимов Фото: Марат Акимжанов, photo.khl.ru

н. Евгений Тимкин («Салават Юлаев»)

0 голов в 30 матчах при показателе полезности «-4» и среднем игровом времени 11.28

Примечательно, что двукратный обладатель Кубка Гагарина (2014, 2016) по сей день остаётся автором последней шайбы сборной России на чемпионатах мира. В 2021 году многоопытный форвард открыл счёт в четвертьфинале со сборной Канады (1:2 ОТ), но затем российская сборная пропустила дважды и вылетела с мирового первенства. С того момента наша национальная команда не принимала участия в чемпионатах мира.

32-летний форвард проводит дебютный сезон в уфимском клубе, являясь игроком нижних звеньев. В среднем за матч Тимкин проводит на льду свыше 11 минут и пока никак не может прервать свою затяжную безголевую серию. Последний гол в КХЛ Евгений забросил ещё 29 декабря 2021 года, когда в составе СКА поразил ворота «Адмирала». С тех пор нападающий не может забить на протяжении 43 встреч подряд.

н. Марк Верба («Адмирал»/«Спартак»)

0 голов в 29 матчах при показателе полезности «-1» и среднем игровом времени 9.40

Нынешний сезон 24-летний нападающий начинал в «Адмирале», где запомнился яркой дракой с главным тафгаем КХЛ – нападающим «Куньлунь Ред Стар» Гаретом Хантом. Тот бой так и остался самым ярким воспоминанием об игре Вербы в этом чемпионате в приморском клубе. Постепенно Марк начал стремительно утрачивать доверие со стороны Леонида Тамбиева, и ситуация в результате разрешилась обменом в «Спартак» на Дмитрия Сидлярова.

Марк Верба Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Эта сделка пока что выглядит как однозначная победа селекционной службы «Адмирала». Дмитрий уже успел забросить три шайбы за новый клуб, уверенно прописавшись в команде Тамбиева, а Верба всё ещё продолжает погоню за первым голом в сезоне, уже будучи игроком «Спартака».

н. Алексей Яковлев («Сибирь»)

0 голов в 29 матчах при показателе полезности «+2» и среднем игровом времени 12.05

Формально в этом списке вполне могло находиться сразу два игрока «Сибири», так как, помимо Алексея Яковлева, ни одной шайбы в сезоне не забросил ещё и Антон Шенфельд. Но 29-летнего Шенфельда в Новосибирске уже нет – месяц назад контракт с нападающим был расторгнут, после чего Антон не смог трудоустроиться в дедлайн и теперь наблюдает за концовкой сезона КХЛ в роли зрителя.

Что касается 27-летнего Яковлева, то он уже не первый раз в карьере рискует завершить регулярный чемпионат без единого гола. В прошлом сезоне Алексей также без заброшенных шайб отыграл 29 матчей в гладкой части сезона, после чего добавил к ним ещё пять безголевых матчей в плей-офф. Сухая серия форварда в КХЛ продолжается с 5 января 2021 года и насчитывает уже 64 встречи.

н. Дмитрий Гурков («Барыс»)

0 голов в 27 матчах при показателе полезности «-2» и среднем игровом времени 11.01

26-летний Гурков дебютировал в КХЛ ещё в 2017 году, сыграв два матча за «Барыс» в розыгрыше Кубка Гагарина. С тех пор Дмитрий является игроком ротации в казахстанской команде, принимая участие далеко не во всех матчах сезона. За карьеру в лиге нападающий отыграл всего 180 матчей, забив за это время лишь пять голов, так что 0 шайб в 27 матчах текущего чемпионата вряд ли могут кого-то удивлять.

н. Алексей Потапов («Трактор»/«Динамо» Москва)

0 голов в 25 матчах при показателе полезности «-9» и среднем игровом времени 10.16

Ещё один бывший игрок «Авангарда» времён Хартли так же, как и Стась, начинал сезон-2022/2023 в составе «Трактора», но, в отличие от Андрея, очень быстро оказался не нужен челябинской команде. После разрыва контракта с «Трактором» Потапов подписал соглашение с московским «Динамо», где играет ту роль, на которую его и брал Алексей Кудашов.

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Главный тренер московской команды сразу предметно обозначил, для чего ему понадобился 33-летний форвард. Потапов своим присутствием стабилизировал четвёртое звено команды, где по краям в большинстве матчей играли молодые Андрей Никонов и Владислав Михайлов, ещё не обладающие большим опытом в КХЛ и зачастую допускавшие позиционные ошибки. С переходом Потапова четвёртая тройка «Динамо» в целом заиграла надёжнее и увереннее, что также сказалось положительно на результатах команды Кудашова.

н. Артём Лукоянов («Ак Барс»)

0 голов в 26 матчах при показателе полезности «0» и среднем игровом времени 11.32

К середине января довольно удивительно видеть в этом списке игрока, забросившего 75 шайб за карьеру в КХЛ. В свои лучшие сезоны в лиге Лукоянов подбирался и даже однажды преодолел отметку в 10 голов за регулярный чемпионат, но в этом сезоне шайба упорно не идёт в ворота у опытного форварда. Впрочем, кто, как не Зинэтула Билялетдинов, знает, как нужно работать с нападающим, который в течение всей своей взрослой карьеры выступает за «Ак Барс».

После официального утверждения Билялетдинова в роли главного тренера казанцев игровое время форварда начало расти и пару раз уже доходило до отметки в 17 минут. И можно не сомневаться в том, что при таком использовании Лукоянова забитый им гол будет не более чем делом времени.