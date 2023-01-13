Р. Ротенберг — после матча «Динамо»: а мы не вышли в плей-офф ещё? Мне кто-то написал…

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался после победы в матче с московским «Динамо».

«Держали в голове матч в Минске, потому что могли выйти в плей-офф? А мы не вышли в плей-офф ещё? Мне кто-то написал… Не держали в голове эту статистику, вообще не смотрим на очки и турнирную таблицу. Смотрим на каждый матч по отдельности, делаем то, что от нас зависит. Сконцентрированы на своей игре. Сегодня молодцы — было одно большинство, реализовали его. Не дали сопернику забить в большинстве. Делаем всё, что от нас зависит, на остальное повлиять не можем. Конечно, наша задача — выход в плей-офф, а дальше надо вывести команду на пик плей-офф.

Стоит опасаться за результат с «Амуром»? Каждая команда сильная, все игры проходят от ножа, игра начинается с 0:0. Предыдущие игры учтём, у нас была тяжелейшая поездка на Дальний Восток, мы прошли серьёзные сложности в плане медицины, травм. Но это делает нас сильнее. Понимаем, что «Амур» и многие другие команды борются за место в плей-офф, будет тяжелейшая игра, нам надо к ней серьёзно подготовиться», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.