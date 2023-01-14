Ларионов: в плей-офф «Торпедо» не будет сидеть в обороне, выбрасывать шайбу, убивая хоккей

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сообщил, что нижегородская команда не собирается играть от обороны в плей-офф и ответил на критику комментаторов матчей КХЛ о том, что его подопечные не играют по счёту и не всегда могут удержать победный счёт в третьем периоде.

«Вы знаете, здесь можно прислушиваться к специалистам и экспертам, но ведь есть и стереотипы… Понятно, что плей-офф – это немножко другой хоккей, который изобилует большей страстью и желанием. Мы будем немного по-другому ко всему этому подходить. Но пока ещё рано об этом рассуждать. Эти вещи будут сказаны ребятам перед началом плей-офф. В плане третьего периода – можно согласиться, а можно и нет. Если ты хочешь игру «сушить» и держать победный счёт – это не наш стиль. Мы здесь – для того, чтобы зрители получали удовольствие от игры. Для меня пусть лучше будет счёт «6:5» или «7:6», чем если мы будем выбрасывать шайбу по борту, убивая хоккей. Естественно, есть какие-то элементы игры, которые могут быть разрешены в 1 и во 2 периоде, а в третьем нужно сыграть попроще. Но самое главное, чтобы уровень мастерства, опыта и таланта позволял ребятам доминировать все три периода. Это очень сложно сделать, но мы к этому стремимся.

Ошибки, которые мы допускаем, и которые приводят к голам – следствие того, что многие ребята не играли на таком уровне, не проводили такого количества матчей и не получали такого успеха. Но это большой плюс для мальчишек. Они приобретают колоссальный опыт, который будет им полезен. Кричать сразу после ошибок на ребят – нельзя, чтобы избежать душевных травм. Что сделано – уже сделано. Надо, чтобы уже в следующем эпизоде игрок был свеж и спокоен в плане своих решений. Иногда нужна простота, но не чтобы избавиться от шайбы. Мы стараемся позволять ребятам делать те вещи, которые у них получаются, и иногда это приводит к настоящим шедеврам. Вспомните шикарный гол Белевича с передачи Гончарука в ситуации, когда вариантов почти не было. Это то, что помнят люди, и то, к чему мы стремимся. В плей-офф мы будем играть грамотно, дисциплинированно и компактно, но мы не будем сидеть в обороне и ждать, пока соперник ошибётся», — цитирует Ларионова пресс-служба «Торпедо».

После 50 матчей текущего сезона «Торпедо» занимает третье место в таблице Западной конференции КХЛ.

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