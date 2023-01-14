Гришин: не озвучу причины поражений «Спартака», чтобы не было обидно отдельным игрокам

Главный тренер «Спартака» Игорь Гришин посетовал на плохую реализацию голевых моментов в матче с «Трактором» (2:4).
«Забивая два гола, очень сложно выигрывать. К сожалению, у нас проблемы с реализацией. Когда мы забиваем больше — побеждаем. Когда меньше — проигрываем, вот и всё. Я не думаю, что мы начали играть в активный хоккей. В матче в Челябинске был открытый хоккей. А сейчас мы строже играли в обороне. Соперники за счёт большинства получили атакующий импульс, но мы не пропустили в первом периоде. Во втором уже была равная игра. «Трактор» забил больше, вот и победил.
Как справляюсь с давлением? Нормально справляюсь. Мы играем в хоккей, кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конечно, неприятно, и я ненавижу проигрывать. Мы все переживаем. Отдельные матчи получается выигрывать, но серии уже нет, как было в прошлый раз. На это есть определённые причины. Не буду их рассказывать, чтобы не было обидно отдельным игрокам», — цитирует Гришина пресс-служба «Спартака».
Московский клуб потерпел 10-е поражение в последних 12 матчах и опустился на седьмую строчку в таблице Западной конференции.
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