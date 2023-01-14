Г. Орлов: судьи здорово разобрались с отменой гола в ворота СКА

Известный телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение об игре между СКА и «Динамо» в Санкт-Петербурге, похвалив обоих соперников, а также арбитров матча.

«Даже по счёту видно, что СКА и московское «Динамо» сыграли, как в плей-офф. Очень плотно, внимательно в обороне, с минимумом невынужденных ошибок. Сейчас уже чётко видно, к какому хоккею стремятся петербуржцы – осталось только прибавить в реализации голевых моментов. Хотя и так армейцы показали хоккей уровня плей-офф – они реализовали единственное большинство, а потом поймали на контратаке, когда соперник снял вратаря. Особо рад за сделавшего уже второй «сухарь» в этом сезоне Николаева. Здорово, когда воспитанник СКА прямо на глазах вырастает в одного из лучших вратарей лиги. Нужно сказать и хорошие слова о «Динамо», которое до самого конца удерживало игровую дисциплину и высокий темп.

У жёсткой и плотной борьбы есть свои подводные камни – тут уже не щадят никого. Насколько я понимаю, Дамиру Жафярову прилично досталось. Желаю ему здоровья! Травмы головы – это серьёзная штука, надо полностью восстановиться, чтобы быть на сто процентов готовым к плей-офф. Дамир – одно из открытий этого сезона. Он явно вышел на новый уровень в СКА, ведь одно дело быть лидером «Торпедо», которое никогда не ставит перед собой задачи выиграть трофей, и другое дело – тащить армейцев, которые нацелены на максимальный результат. В СКА Жафяров играет технично, красиво, с выдумкой – очень хочу увидеть его в плей-офф на ведущих ролях.

Заметно, что к плей-офф готовятся и судьи. Они здорово разобрались с отменой гола в ворота СКА. Уил там ударил коньком по щитку Николаева – только после этого шайба зашла в ворота. Посмотрели видео и довольно быстро приняли верное решение. Перед плей-офф – это хороший знак, но арбитрам тоже нужно готовиться к играм за Кубок Гагарина, чтобы избегать ненужных ошибок. В самых важных играх прибавлять нужно всем: и игрокам, и тренерам, и судьям», — сказал Орлов в интервью «Чемпионату».