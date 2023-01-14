Крикунов: поведение канадца из «Динамо» — это неуважение российского хоккея

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал игру СКА и московского «Динамо», выразив недовольство поведением канадского форварда бело-голубых Джордана Уила, показавшего жест арбитрам встречи. Напомним, арбитры встречи отменили гол Уила после видеопросмотра, посчитав, что канадский нападающий коньком ударил по щиткам вратаря, благодаря чему шайба побывала в воротах СКА. Сразу после оглашения судейского решения канадец ухмыльнулся и показал жест в сторону арбитров, потерев три пальца.

«Игра СКА и «Динамо», безусловно, вчера была центральной не только в игровом дне, но и на всей неделе. Содержание хоккея мне в целом понравилось. Было не так много забитых голов, но соперники, скорее, показали друг другу, как будут играть в плей-офф. Гол судьи отменили правильно, была атака вратаря.

Не понравился один момент — это как повёл себя канадец Уил. Я уважаю оба коллектива, и СКА, и «Динамо», где много лет работал. Но так себя вести, показывать некрасивый жест судьям — это очень неправильно. Просто представьте, что какой-то наш парень в НХЛ покажет судьям такое. Да его сразу выгонят оттуда! А зато у нас такое терпят, хотя я считаю, что его надо наказать по всей строгости регламента. Это неспортивное поведение и неуважение российского хоккея!» — сказал Крикунов в интервью «Чемпионату».

ВИДЕО

Матч закончился со счётом 2:0 в пользу СКА. Санкт-петербургский клуб одержал третью победу подряд. СКА обыграл московское «Динамо» в пятый раз за шесть личных встреч.

Новость по теме Департамент судейства КХЛ разъяснил отмену гола московского «Динамо» в ворота СКА