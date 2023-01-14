Форвард «Амура» Гребёнкин: не понимаю, как играть против Трямкина, ещё не набрался опыта

Нападающий «Амура» Никита Гребёнкин рассказал, как воспринял свой переход в хабаровский клуб, и назвал лучших хоккеистов КХЛ и НХЛ. Напомним, 19-летний хоккеист был арендован «Амуром» у «Магнитки» по ходу текущего сезона.

«Переход воспринял положительно. Отличный шанс, хороший вызов для меня. Хотелось бы отметить в первую очередь хороший, дружный коллектив. Ну и я уже не ребёнок, чтобы мне кто-то помогал в прямом смысле слова. Это хоккей, это работа. Либо адаптируешься, либо коньки на гвоздь. Я не смотрю на свой возраст, либо ты тянешь уровень, что-то показываешь, либо нет. Доверие со стороны тренерского штаба помогает раскрываться всё больше и больше. Уверен, могу и должен играть лучше. Должен играть стабильнее. Но пока не получается.

Самая неудобная команда лиги и лучшие хоккеисты КХЛ и НХЛ по моему мнению? «Автомобилист». Трямкин, однозначно. Не набрался опыта ещё, чтобы играть против него, не понимаю как. Что касается нападающих, кто импонирует в КХЛ и НХЛ, то их уйма. Из КХЛ выделю Голдобина, Лайпсика и Чибисова. У каждого из них есть чему поучиться. Из тех, кто в НХЛ, то однозначно Мэттью Ткачук, он просто зверь, мне нравятся такие ребята.

Следят ли за мной из «Торонто»? Да, следят. Получаю советы по питанию, физподготовке, лайфхаки различные. Всё рассказывать не буду (улыбается)», — цитирует Гребёнкина Metaratings.

Гребёнкин выбран на драфте НХЛ 2022 года клубом «Торонто Мэйпл Лифс» в пятом раунде под общим 135-м номером.