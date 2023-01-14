Ротенберг: большая честь, что Харламов завоевал медаль в форме ленинградских армейцев

Главный тренер СКА Роман Ротенберг написал благодарственную речь в своём телеграм-канале в честь 75 лет со дня рождения легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет Харламов погиб в автокатастрофе.

«Сегодня исполнилось бы 75 лет Валерию Харламову — одному из лучших игроков в истории хоккея, человеку, который является олицетворением советского стиля игры с шайбой.

Харламов дважды побеждал на Олимпиадах, многократно становился чемпионом мира и Европы, блистал на Суперсериях против сборной Канады и команд НХЛ. Для нашего клуба большая честь, что одну из своих медалей легендарный хоккеист завоевал в форме ленинградских армейцев.

В 1975 году Харламов принял участие в Спартакиаде дружественных армий, которая проходила в Юбилейном. Честь СССР на этом турнире защищала сборная, созданная на основе СКА и игравшая в свитерах ленинградских армейцев, но в её состав был прикомандирован и Харламов. Наша команда обыграла военных Чехословакии со счётом 3:2, разгромила румын 15:0, победила поляков 7:4 и завоевала золотые медали. А Харламов стал лучшим бомбардиром того турнира.

Спасибо Валерию Борисовичу за его игру, которая до сих пор вдохновляет миллионы хоккеистов и болельщиков по всему миру!» — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.

Харламов являлся одним из ведущих хоккеистов СССР 1970-х годов, получивший признание как в своей стране, так и за её пределами. Является членом Зала хоккейной славы в Торонто и членом Зала славы ИИХФ. Легендарный нападающий становился двукратным олимпийским чемпионом (1972, 1976) и восьмикратным чемпионом мира.