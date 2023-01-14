Мартемьянов о камбэке: «Сибирь» начала играть в хоккей — не витиеватый, а мужской, жёсткий

Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал победу в матче с «Ак Барсом». Новосибирцы проигрывали со счётом 1:3 к 56-й минуте встречи. Сначала Денис Голубев отыграл один гол, затем Максим Сушко сравнял счёт. А в овертайме Александр Шаров принёс победу «Сибири».

«В первом периоде «Ак Барс» полностью доминировал во всех компонентах, играла одна команда, и результат был налицо. В перерыве пришлось встряхнуть ребят, чтобы они проснулись и начали играть в хоккей — не витиеватый, как им хочется, а в мужской жёсткий хоккей. Разговор состоялся серьёзный, команда встрепенулась. Мы шли до конца, и это вознаградилось забитыми голами — полезли на пятак, практически все голы забиты с броском и добиваний, подправлений. Команде спасибо за то, что шли до конца и выиграли этот матч.



То, что пять дней не играли… Я, честно говоря, удивлён — хорошо работали все эти дни. Что случилось перед матчем? На раскатке уже был звоночек — просматривали матч «Ак Барса» с «Авангардом», знали об их мощном давлении с первых минут, но не все были готовы к этому. Две трети команды плавали, но потом собрались», — приводит слова Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

Отметим, что для «Ак Барса» это поражение стало первым за шесть встреч. У казанцев была беспроигрышная пятиматчевая серия.