«Бостон» заключил новый контракт с нападающим Павлом Захой на общую сумму в $ 19 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Бостон Брюинз» заключил новый контракт с нападающим Павлом Захой. Как информирует североамериканский инсайдер Франк Серавалли, соглашение с чешским форвардом рассчитано на четыре сезона со среднегодовой зарплатой $ 4.75 млн. Таким образом, общая сумма контракта составит $ 19 млн.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил пять шайб и сделал 20 результативных передач при показателе полезности "+10" и восьми минутах штрафного времени. В среднем за матч Павел проводит на льду 15 минут 46 секунд.

Чешский форвард пополнил состав «Бостона» в межсезонье после обмен прав в «Брюинз» из «Нью-Джерси». Клуб и хоккеист согласовали годичный контракт до арбитражного слушания, на которое претендовал форвард.