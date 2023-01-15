Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо Мн — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, забившим 400+ голов в домашних матчах

Овечкин стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, забившим 400+ голов в домашних матчах
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Она стала для 37-летнего форварда 400-й в домашних встречах.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал лишь пятым хоккеистом в истории лиги, которому покорилась такая отметка. Ранее только четыре игрока смогли забросить 400+ шайб в домашних матчах: Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449), Яромир Ягр (411) и Майк Гартнер (401).

Отметим, что россиянин повторил рекорд последнего по количеству сезонов с 30+ голами в НХЛ. И Овечкин, и Гартнер покоряли эту отметку в 17 чемпионатах.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Думали, Овечкин закончил творить историю?» Россиянин снёс ещё парочку рекордов НХЛ! «Думали, Овечкин закончил творить историю?» Россиянин снёс ещё парочку рекордов НХЛ!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023