Овечкин стал пятым хоккеистом в истории НХЛ, забившим 400+ голов в домашних матчах

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Она стала для 37-летнего форварда 400-й в домашних встречах.



Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин стал лишь пятым хоккеистом в истории лиги, которому покорилась такая отметка. Ранее только четыре игрока смогли забросить 400+ шайб в домашних матчах: Уэйн Гретцки (492), Горди Хоу (449), Яромир Ягр (411) и Майк Гартнер (401).



Отметим, что россиянин повторил рекорд последнего по количеству сезонов с 30+ голами в НХЛ. И Овечкин, и Гартнер покоряли эту отметку в 17 чемпионатах.



Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1.