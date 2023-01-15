Кузнецов о своём предложении «Трактору» подписать Милано: к счастью, его взял «Вашингтон»

Российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов сообщил, что предлагал «Трактору» подписать форварда «Кэпиталз» Сонни Милано. 26-летний нападающий присоединился к «столичным» по ходу сезона. Форвард не прошёл просмотр в «Калгари» и был отчислен. Кузнецов сказал, что когда «Флеймз» не стали предлагать Милано контракт, он связался с «Трактором» и предложил своему родному клубу подписать игрока.
«Мне всегда нравилось, как играет Сонни. Через пару недель после моего предложения «Вашингтон» подписал его. К сожалению для «Трактора» – и к счастью для нас. Я разговаривал с представителями «Трактора» пару дней назад и сказал: «Ну и как вам его игра?» И они ответили: «Да, ты был прав», – цитирует Кузнецова Washington Post.
В 32 матчах текущего сезона НХЛ на счету Милано 19 (7+12) очков при показателе полезности «+3».
- 15 января 2023
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