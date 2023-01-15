В матче «Динамо» Мн — «Автомобилист» хоккеисты получили обоюдное удаление за подножку
Поделиться
В эти минуты в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Автомобилист». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.
В конце второго периода в матче произошёл редкий случай. Нападающий «Динамо» Ник Меркли и форвард «Автомобилиста» Патрис Кормье были удалены за подножку в одном эпизоде.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Меркли провёл за минчан 50 матчей, в которых набрал 26 (11+15) очков. Кормье в 36 встречах за екатеринбургский клуб забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.
В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Северсталью», «Автомобилист» отправится в гости к «Спартаку».
Новость по темеФорвард «Динамо» Шумаков набрал первое очко за минчан
Комментарии
- 15 января 2023
-
18:42
-
18:23
-
18:14
-
18:01
-
17:44
-
17:32
-
17:23
-
17:13
-
16:49
-
16:31
-
16:12
-
15:51
-
15:50
-
15:20
-
14:50
-
14:25
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:45
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:40
-
11:13
-
10:51
-
10:34
-
10:07
-
09:30
-
09:26
-
09:00
-
08:42
-
08:10
-
07:58
-
07:46
Партнерский контент