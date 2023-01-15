В матче «Динамо» Мн — «Автомобилист» хоккеисты получили обоюдное удаление за подножку

В эти минуты в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Автомобилист». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

В конце второго периода в матче произошёл редкий случай. Нападающий «Динамо» Ник Меркли и форвард «Автомобилиста» Патрис Кормье были удалены за подножку в одном эпизоде.

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Меркли провёл за минчан 50 матчей, в которых набрал 26 (11+15) очков. Кормье в 36 встречах за екатеринбургский клуб забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач.

В следующем матче «Динамо» сыграет дома с «Северсталью», «Автомобилист» отправится в гости к «Спартаку».