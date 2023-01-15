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Динамо Мн — Автомобилист. Прямая трансляция
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Форвард «Динамо» Шумаков набрал первое очко за минчан

Форвард «Динамо» Шумаков набрал первое очко за минчан
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В эти минуты в Минске проходит матч в рамках регулярного сезона Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Динамо» принимает на своём льду «Автомобилист». Идёт второй период, счёт 2:1 в пользу хозяев.

В начале второй двадцатиминутки вывел гостей вперёд Владимир Алистров с передач Никиты Пышкайло и Сергея Шумакова. Для Шумакова эта передача стала первым очком за минчан.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Напомним, 30-летний форвард перешёл в стан белорусского клуба 21 декабря 2021 года из «Трактора». Шумаков присоединился к челябинцам в начале октября 2022 года. За клуб российский нападающий сыграл в 18 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи.

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