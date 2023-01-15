Р. Ротенберг — о Демидове: радует, что у нас в России растут такие ребята

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы над «Амуром» (3:1) оценил дебют голкипера Сергея Иванова и рассказал про игру нападающего клуба Ивана Демидова.

«Каждый игрок знает, в чём можно добавить, Грошев тоже это понимает. Можно сказать, он добавил, проявил сегодня свои лучшие качества. Уверены, что Макс может ещё добавить. Видим его прогресс. Он провёл много игр в ВХЛ до того, как он уехал в «СКА-Нева», мы с ним обсудили, что ему нужно сделать. Он работает по плану.

Полноценный дебют Иванова? Победителей не судят, победа есть победа. Сергей уже выходил несколько раз в играх КХЛ, вошёл в этот ритм. Выиграл матч, поздравляем его с дебютом.

Молодёжь узнаёт о том, что будет играть, накануне матча. Они все готовы играть у нас, в команде мастеров. Демидов – универсальный игрок, обладает прекрасным катанием, мышлением, может бросить и отдать. Радует, что у нас в России растут такие ребята, это говорит о том, что мы правильно работаем. С Демидовым будем усиленно работать, чтобы вывести его на высокий уровень. У него серьёзный потенциал. Он сегодня добавлял по ходу матча и в итоге сыграл в первом звене, это о многом говорит», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.