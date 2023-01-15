«Ну, полетайте сами». Вадим Епанчинцев — о физическом состоянии «Амура»

Главный тренер «Амура» Вадим Епанчинцев подвёл итог матча со СКА (1:3) и рассказал о физическом состоянии хабаровчан.
«С нашей стороны не хватило свежести и быстроты в мышлении и движении. Из-за этого много удалялись. Понимали, что соперник освежил процентов 30-40 состава. СКА заставил нас ошибаться, нарушать правила. Получился провальный второй период, но в третьем периоде у нас были три штанги. Думаю, на голик наиграли. Ребята старались, делали всё, что могли. Но в сегодняшнем хоккее этого маловато.
Мы стараемся каждую игру. Любой проигрыш — это нехорошо, на сегодняшний момент каждое очко на вес золота, если команда хочет попасть в восьмёрку. Тем более мы понимали важность матча в Нижнекамске. Мы понимаем, что только старания и желания недостаточно, тем не менее мы продолжаем биться в каждой игре и стараемся играть только на победу.
На свежести сказалось то, что это уже третий выездной матч, или какие-то другие причины? Тут и то и другое. Мы все прекрасно понимаем, где мы находимся, в таком плотном календаре – сейчас летим домой, опять один матч сыграем и снова на выезд. Ну, полетайте сами. Понятно, что это ни в коем случае не отговорки – имея игроков в ротации, можно было бы добавить свежести, но такой возможности у нас не было, здоровье некоторых игроков сегодня не позволило им сыграть», — приводит слова Епанчинцева сайт СКА.
«Амур» после поражения замыкает турнирную таблицу Восточной конференции. До восьмого места — три очка, однако у хабаровчан два матча в запасе.
- 15 января 2023
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