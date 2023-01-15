Главный тренер «Витязя» Буцаев прокомментировал победу над «Трактором»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев рассказал о победе над «Трактором» (4:3 Б).

«Хочу поблагодарить ребят с хорошей победой. Понимали, что нам будет тяжело. Тем не менее молодцы, проявили характер, показали командную игру, но немного не дотерпели в основное время. Хорошо, что по буллитам смогли заработать два очка. На прошлый матч не смотрели. Думали о том, что мы должны противопоставить очень организованному сопернику командную игру и характер», — приводит слова Буцаева сайт КХЛ.

Подмосковный клуб после победы набрал 56 очков и располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче регулярного сезона КХЛ «Витязь» сыграет дома с ХК «Сочи» 18 января в 19:00 мск.