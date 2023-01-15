Российский форвард «Эдмонтона» Костин в последних девяти матчах забил больше, чем Макдэвид

Российский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин в последних девяти матчах забросил больше шайб, чем лидер гонки бомбардиров текущего сезона Коннор Макдэвид, сообщает журналист Боб Стауффер в своём «твиттере».

У 23-летнего форварда в последних девяти матчах — семь голов. У Макдэвида — шесть, Драйзайтля и Хаймана — по пять.

Напомним, в сегодняшнем матче с «Вегас Голден Найтс» (4:3) Костин отличился во втором периоде. Клим отличился в третьем матче кряду, а один раз на этом отрезке даже оформил дубль.

Всего на счету Костина стало 13 (9+4) результативных действий в 29 матчах текущего регулярного чемпионата. Он проводит дебютный сезон в составе «Эдмонтона» и уже установил свои лучшие результаты в регулярках НХЛ как по голам, так и по очкам.