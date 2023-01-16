Главный тренер «Колорадо» рассказал о восстановлении Валерия Ничушкина

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар прокомментировал восстановление нападающего клуба Валерия Ничушкина. Напомним, российский нападающий не играет с 23 декабря из-за травмы голеностопа.

«Посмотрим. Возможно, он вернётся. Он может прийти и сказать: «Я готов». И тогда сыграет. Он может сказать, что не готов, и взять ещё три выходных. Я просто должен доверять игроку.



После операции его травма зажила. У него были проблемы с рубцовой тканью и самим разрезом. Вопрос в том, как голеностоп себя чувствует при катании. Ему нужно убедиться, что он может отталкиваться, ускоряться и замедляться так, как он хочет», — приводит слова Беднара сайт НХЛ.

В текущем сезоне Ничушкин в 15 играх набрал 16 (7+9) очков.