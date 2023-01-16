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Нападающий «Барыса» Савицкий переведён в список травмированных

Нападающий «Барыса» Савицкий переведён в список травмированных
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Форвард астанинского «Барыса» Кирилл Савицкий переведён в список травмированных, сообщает официальный телеграм-канал клуба.

«В ходе первого выездного матча с «Амуром» получил повреждение Кирилл Савицкий. После прохождения дополнительного медицинского обследования нападающий «Барыса» был переведён в список травмированных», — говорится в сообщении команды.

В текущем регулярном чемпионате КХЛ Савицкий сыграл 45 матчей и набрал 14 (8+6) баллов за результативность. Всего в рамках лиги 27-летний нападающий провёл 91 игру, в которой забросил 14 шайб и отдал 18 голевых передач с показателем полезности «-5».

Уроженец Усть-Каменогорска становился чемпионом Казахстана в 2017 году в составе астанинского «Номада».

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