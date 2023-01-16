Главный тренер «Динамо» Кудашов: если надо, могу пойти на конфликт с любым

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал о выстраивании работы с хоккеистами клуба.

«Работать с молодыми и незвёздными хоккеистами проще, чем с теми, кто получает по 80–100 млн? Перед сезоном мы договариваемся с игроками, что неважно, кто и сколько зарабатывает. Для меня все равны, деньги меня не касаются. У меня есть опыт работы со звёздными игроками в сборной и в СКА. И я могу найти подход к любому и свои требования поставить любому. И на конфликт могу пойти с любым, если надо. Молодые просто априори больше хотят.

Звёздный игрок прошёл большой путь, он своё мнение проверил, оно работает. Но отвечать за результат всей команде и тренеру. Здесь нужна гибкость. Где-то надо уступить, где-то, наоборот, настоять. Прочитал сегодня интересное интервью Гончаренко, где он рассказал про Дешама (главный тренер сборной Франции по футболу. — Прим. «Чемпионата»), который чётко разбирался со звёздными игроками, отсекая тех, кто ему не нужен. Если ты видишь, что что-то не получается, что коллектив разваливается, из-за того, что один-два звёздных хоккеиста считают, что всё идёт не так, то тренеру надо принимать решение. Ты как главный тренер отвечаешь перед всеми за результат.

Из неопытных игроков легче слепить коллектив? Ничего подобного. Потом ты понимаешь, что не хватает исполнителей. Мы и учились тому, чтобы управлять разными игроками и разными коллективами», — цитирует Кудашова Sport24.

Бело-голубые после 51 сыгранного матча набрали 66 очков и занимают пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции.